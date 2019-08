Diese Stars haben exakt den gleichen Namen

Michael Jordan und Michael B. Jordan trennt nur ein Buchstabe zur absoluten Namensgleichheit. Was die beiden Stars jedoch gemein haben, ist, dass sie in ihren jeweiligen Jobs echte Profis sind. So zählt Michael Jordan zu den besten und erfolgreichsten Basketballspielern der NBA, Michael B. Jordan hingegen machte sich mit Filmen wie „Creed“ oder „Black Panther“ in den letzten Jahren in Hollywood einen Namen.