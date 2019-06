Grazer Rathaus soll ein Schleusensystem bekommen

Nach den Brandanschlägen vor einer Woche ist als Sofortmaßnahme die Security im Grazer Rathaus und im Amtshaus in der Schmiedgasse verstärkt worden. Außerdem wird an einem neuen Sicherheitskonzept gearbeitet. So soll es im Rathaus künftig ein Schleusensystem sowie eigene Mitarbeiterzugänge geben.