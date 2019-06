So kämpfen die Steirer gegen die Plastik-Flut

Es ist ein globales Problem: Bei Großveranstaltungen entstehen oft Massen an Müll. Vor allem bei Laufevents lässt es sich kaum vermeiden: Wer sportelt, vor allem in der Hitze, muss trinken. Einen Becher nehmen, austrinken und weg damit – so schnell entsteht der Müllberg. Allein bei Laufveranstaltungen in Europa werden 100 Millionen Plastikbecher im Jahr weggeworfen. Dazu steuert auch Graz einen Teil bei.