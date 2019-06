Prinz Williams Freund heiratet Georges Lehrerin

Bald könnten Prinz George und Prinzessin Charlotte wieder als Blumenkinder im Einsatz sein. Denn Thomas van Straubenzee, Patenonkel der Vierjährigen und bester Freund von Prinz William, hat sich gerade verlobt, berichten britische Medien. Und die glückliche Braut in spe ist eine gute Bekannte der Cambridges. Denn Lucy Lanigan-O‘Keeffe ist Lehrerin an Prinz Georges Schule, der Thomas‘s Battersea School in London.