„Ich möchte mich bei Österreich bedanken“

Per Zug ging es dann nach Wien. „Das war vor der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015. Da gab es noch nicht so viele Kontrollen“, erzählt der Syrer. Dennoch ist er einer älteren österreichischen Dame sehr dankbar, die er im Zug nach Wien kennenlernte. „Ich saß in einem Abteil und sie neben mir, zeitungslesend. Ich glaube sie hatte eine Ahnung woher ich komme, was meine Geschichte ist. Auf jeden Fall rutschte sie irgendwann näher an mich heran und sagte, ich solle gemeinsam mit ihr gemeinsam in der Zeitung lesen. Dabei wusste sie bestimmt, dass ich nicht auf Deutsch lesen konnte. Ich sollte einfach mit ihr mitschauen. Als dann die Kontrolle kam, saß ich neben dieser Frau und las mit ihr gemeinsam Zeitung. Der Kontrolleur hat nichts gesagt und ging einfach weiter“, erinnert sich Ahmad. „Leider habe ich diese Frau nie wiedergesehen.“ Im Zug fällte er dann auch die Entscheidung, in Österreich bleiben zu wollen. „Ich war einfach zu müde und zu erschöpft um meinen Weg fortzusetzen.“