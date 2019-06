Notbiwak für Vater (45) und Sohn (11) im Ötztal

„Der Mann konnte die Notfallapp nicht laden, dafür gelang es uns über WhatsApp, seinen ungefähren Standort im Bereich Wütenkar auszumachen“, so Riml weiter. Bergrettungsfahrzeuge mit Blaulicht postierten sich gegenüber im Ortsteil Granstein, der Vater machte sich ihnen mittels Lichtzeichen bemerkbar. Sechs Bergretter stiegen in der Folge von der Kleblealm hinauf zu dem Duo in rund 2200 Meter Höhe. Die beiden waren unterkühlt und stark durchnässt. „Dem Buben rann das Wasser aus den Schuhen“, schildert Maxi Riml. Ein Wiederaufstieg zur Hochstubaihütte wäre nicht möglich gewesen, der Abstieg in der Nacht zu riskant.