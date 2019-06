Paragleiter-Absturz fordert einen Schwerverletzten

Ein folgenschwerer Paragleiter-Absturz passierte am Dienstag um die Mittagszeit in Unken (Pinzgau) im Bereich Fischbachkopf. Laut Angaben des Roten Kreuzes wurde eine Person schwer verletzt. „Wahrscheinlich werden wir die verletzte Person mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus bringen“, heißt es von Seiten des Roten Kreuzes. Nähere Informationen folgen.