Steirische FPÖ: Amesbauer wieder Spitzenkandidat

„Es war nicht mein Wunsch, so schnell wieder einen Nationalratswahlkampf zu schlagen“, sagte Amesbauer und bedauerte das Ende der türkis-blauen Koalition. Doch schon im nächsten Moment ging er in den Wahlkampf über und meinte, dass es die FPÖ gewesen sei, die die neuen Akzente in die Regierung gebracht habe. Er zählte die Errungenschaften der Koalition auf.