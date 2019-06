Alkolenker hinterlässt in Wien Spur der Verwüstung

Weiterer Unfall nur Minuten davor

Dieser krachte in der Folge in gleich fünf geparkte Fahrzeuge am Straßenrand - am Auto des Unfalllenkers entstand Totalschaden. Im Zuge der Ermittlungen der Polizei sollte sich herausstellen, dass der Verdächtige bereits zuvor einen Wagen in der Taglieber Straße gerammt und beschädigt hatte, hieß es.