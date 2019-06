Sommerszene eröffnete mit kraftvollen Rhythmen

„I pay more attention to life itself“, heißt es gegen Ende des Stücks in einem an die Wand projizierten Text, in dem jemand über das Schreiben als Möglichkeit der Realitätsbewältigung reflektiert. Im Publikum haben sich einige dem realen Leben zugewandt und sind vorzeitig in die laue Vollmondnacht entflohen. Die, die blieben, applaudierten und diskutierten im Anschluss heftig. Die Reaktionen schwankten zwischen Begeisterung und Ratlosigkeit.