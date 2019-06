Günter Trinker wird Landesfeuerwehrkommandant

Seit 1978 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zell am See, 19 Jahre Ortsfeuerwehrkommandant von Zell am See, 11 Jahre Abschnittsfeuerwehrkommandant, 6 Jahre stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant und nun 10 Jahre Landesfeuerwehrkommandant. Eine lange Feuerwehrlaufbahn, die auch das Feuerwehrwesen in Salzburg prägt. Am Montagabend übergab Leopold Winter das Amt des Landesfeuerwehrkommandanten in Salzburg an Günter Trinker.