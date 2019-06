Pleite-Firmen sind oft zu pleite für Konkurs

Es sind alarmierende Zahlen, die der Alpenländische Kreditorenverband meldet: In Salzburg wurden im ersten Halbjahr insgesamt nicht nur mehr Firmeninsolvenzen (plus 19,8 Prozent) verzeichnet, auch die Zahl der abgewiesenen Insolvenzverfahren mangels Unternehmens-Vermögens nahm dramatisch zu (plus 40 Prozent). Die Privatkonkurse bewegen sich weiter auf stabilem Niveau.