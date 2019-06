SCS-Shopper können ihre Hunde beim WTV „parken“

SCS freut sich über Zusammenarbeit

So wird selbst die ausgedehnteste Einkaufstour zum Vergnügen für Zwei- und Vierbeiner - auch an heißen Tagen. Matthias Franta, Center Manager der Shopping City Süd: „Der Einkauf in der SCS soll ein rundum entspanntes Erlebnis für Mensch und Tier sein. Obwohl wir Hunde herzlich willkommen heißen, kann der Besuch für den vierbeinigen Begleiter doch zu einem Stressfaktor werden. Gerade bei den im Sommer herrschenden Temperaturen ist das Auto aber definitiv keine Alternative, weshalb wir uns sehr über die höchst attraktive Ausweichmöglichkeit durch die Kooperation mit dem WTV freuen. Für uns zählt jeder glückliche Kunde - egal ob Hund oder Mensch - und wir sind stolz darauf, unseren Besuchern ein so tolles und einzigartiges Service anbieten zu können.“