Walkner begeistert auch auf vier Rändern

„Eine geniale Erfahrung“, strahlte das Motorrad-Ass, das in drei von vier Trainings zudem Bestzeit fuhr. „Es hat mir gezeigt, dass schon Potenzial da ist. Was mir wirklich fehlt, ist die Rennpraxis.“ Generell zeigte sich der Kuchler von der Rennserie begeistert: „Eine megacoole Veranstaltung, die von den Mechanikern bis zum Catering perfekt geplant ist. Ich würde mich sehr über eine Fortsetzung freuen.“ Es scheint so, als ob der 32-Jährige auch auf vier Rädern Blut geleckt hat.