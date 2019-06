Radfahrer kollidierten: Grazer erlag Verletzungen

In einer Kurve auf dem Geh- und Radwerg entlang der Mur kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr zum Unfall. Sowohl die 28-jährige, in Graz lebende Deutsche als auch der Mann trugen keinen Helm. Während die Frau nur leichte Verletzungen erlitt, kam der 65-Jährige ins LKH Graz, wo er in der Nacht auf Samstag seinen schweren Kopfverltzungen erlag.