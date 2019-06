Zwei Radfahrer kollidierten - Mann in Lebensgefahr

Die in Graz lebende Deutsche war gegen 11 Uhr am Geh- und Radweg entlang der Mur gefahren, als ihr im Bereich Wasserwerkgasse der 65-Jährige entgegenkam. Beide Räder dürften sich in einer Rechtskurve berührt haben. Möglicherweise aber passierte der Unfall auch durch ein Ausweichmanöver.