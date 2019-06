Ex-Präsident für „Toleranz in Richtung rechts“

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck fordert eine „erweiterte Toleranz in Richtung rechts“. Das bedeute, „nicht jeden, der schwer konservativ ist, für eine Gefahr für die Demokratie zu halten und aus dem demokratischen Spiel am liebsten hinauszudrängen“, sagte Gauck in einem Interview. „Wir müssen zwischen rechts - im Sinne von konservativ - und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden.“