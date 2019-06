Piranhas, Flammenwerfer: So brutal tötet Kim

Die Menschenrechtsorganisation Transitional Justice Working Group deckt in ihrer aktuellen Studie grausame Details über Hinrichtungen in Nordkorea auf: Dazu wurden Flüchtlinge befragt, ob sie Exekutionen mit eigenen Augen mit ansehen mussten oder von ihnen gehört hatten. 83 Prozent der Interviewten gaben an, bereits Zeuge einer Hinrichtung geworden zu sein. Die Größe des Publikums dieser inszenierten Spektakel reichte von ein paar Dutzend bis zu 1000 Zuschauern. Der jüngste Beobachter einer Exekution sei laut der Organisation erst sieben Jahre alt gewesen.