Bald einheitliche Regeln für Taxis und Mietwagen

Uber-Chef stellte Rückzug aus Österreich in den Raum

Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist seit 2014 in Wien aktiv und arbeitet in der Bundeshauptstadt mit zahlreichen Mietwagenunternehmen zusammen, die über rund 2000 Fahrer verfügen. Zuletzt war auch eine Expansion nach Graz, Linz und Salzburg angedacht. Uber-Österreich-Chef Martin Essl warnte in der Vergangenheit mehrfach vor fixen Preisen und stelle bei entsprechenden Gesetzesänderungen einen Rückzug aus Österreich in den Raum.