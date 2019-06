Neuwahlen: Kogler wird Spitzenkandidat der Grünen

Jetzt ist es offiziell: Werner Kogler wird sein gerade erst errungenes Mandat im Europaparlament nicht annehmen und führt stattdessen die Grünen als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl am 29. September. Das wurde am Freitag bekannt gegeben. „Wir sind überzeugt, dass er der Richtige dafür ist. Er ist glaubwürdig und authentisch“, begründete der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober die Entscheidung. Offiziell abgesegnet werden soll die Kandidatur Koglers beim Bundeskongress am 6. Juli.