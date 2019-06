Seminar gewährt Einblicke ins Verhalten der Hühner

Doris Gansinger, Besitzerin des Seyringergutes und Fachtierärztin für Geflügel, war selbst überrascht von der Lernfähigkeit der Hühner. In zwei Minuten lernt ein Tier, einen Kegel umzustoßen, sich zu drehen oder auf einen farblich markierten Punkt zu picken. Selbst das Nachziehen von Spielzeug ist für Hühner überhaupt kein Problem. Möglich macht das das Klicker-Training. Setzt das Huhn das gewünschte Verhalten, wird geklickt und es bekommt etwas zu fressen. So lenkt man es in die gewünschte Richtung. „Man kann mit dem Huhn ja nicht reden. Ich muss mir also vorher überlegen, was ich erreichen will, und wie ich es nonverbal umsetzen kann“, sagt Gansinger.