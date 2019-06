Polen-Verband: Sieg gegen Israel war ein „Pogrom“

„Pogrom“ ist ein Begriff, der verwendet wird, um blutige Vorfälle gegen die jüdische Bevölkerung in (vor allem im Russland Ende des 19. Jahrhunderts) zu beschreiben. In der Regel werden damit bis heute gewaltsame Ausschreitungen gegen eine Minderheit bezeichnet. Pogrome traten auch in Polen auf, der bekannteste war in Jedwabne (1941, 340 Todesopfer) und in Kielce (1946, 42 Todesopfer, über 100 Verletzte).