2:3 nach 2:0! Brasilien verliert gegen Australien

Trotz eines Rekordtors von Marta und einer 2:0-Führung bis kurz vor der Pause haben Brasiliens Frauen bei der Fußball-WM in Frankreich am Donnerstag im 2. Vorrunden-Spiel eine Niederlage gegen Australien kassiert! Nach dem 2:3 (1:2) in Montpellier müssen die Südamerikanerinnen um den Achtelfinal-Aufstieg zittern.