Messi: Der Größte kämpft gegen den großen Fluch!

Für „La Pulga“ vielleicht schon die letzte Chance, seinen Titelfluch mit Argentinien endlich zu beenden. Denn bei der WM 2022 in Katar wäre er bereits 35 Jahre alt. Und der aktuell beste Fußballer der Welt will nicht als der „Unvollendete“ in die Geschichte eingehen. Bislang ist seine Team-Karriere fast nur gespickt mit persönlichen Dramen. Das verlorene WM-Finale 2014, die Pleiten in den Endspielen der Copa América. Vor drei Jahren hatte Messi im Frust seine Teamkarriere sogar schon beendet, ehe sich höchste Regierungskreise einschalteten. Auch nach dem WM-Desaster 2018 ließ er seine Zukunft offen. Jetzt greift er wieder an!