Radiologie in neuer Hand

Endlich! Mit seinem Antritt hat die Radiologie am Tauernklinikum einen neuen Vorstand. Privatdozent Dr. Karl Egger begann mit Juni seine Arbeit. Der gebürtige Oberösterreicher verrät der „Krone“ alles über seine Beweggründe nach Zell am See zu kommen, Zukunftsziele und die Pläne für die Praxis Schillerstraße.