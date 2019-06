Erste Einblicke ins Programm 2019

Den Begriff „Grand Hotel Abyss“ hat der Philosoph Georg Lukács in den 1930er-Jahren geprägt, um das Lebensgefühl der Künstler und Intellektuellen angesichts des heraufziehenden Faschismus’ zu beschreiben. Gemeint ist oft übertriebener Genuss am Rande des Abgrunds, der uns heute nicht fremd ist. Und für das Team des steirischen herbst genug Angriffsfläche für ein interessantes Programm bietet. Schon die Eröffnung am 19. September steht im Zeichen des Hedonismus: Eine „Extravaganza“ aus Performances, Tableaux Vivants, Interventionen, Speis und Trank lockt ab 19 Uhr in den Grazer Congress. Bereits um 17 Uhr hält Intendantin Ekaterina Degot im Landhaushof eine Rede, bevor Zorka Wollnys Polit-Oper aufgeführt wird.