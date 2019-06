Kamera filmte fatale Fahrt über Feuerwehr-Wiese

Diese rasante Fahrt fällt in die Kategorie „dumm gelaufen“: Mit seinem BMW kam in der Nacht auf Sonntag ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Weiz von der Straße ab. Dann fuhr über ein Feldstück der Jungendtrainingsbahn der Freiwilligen Feuerwehr Markt Ilz, riss sich dort allerdings an einem Gerät die Ölwanne auf. So hinterließ er auf der Wiese auch noch eine etwa 100 Meter lange Ölspur. Die Fahrt selbst endete direkt vor dem Rüsthaus.