Prinzessin Madeleine: Hat sie sich liften lassen?

Seit dem Vorjahr lebt Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrem Mann Chris O‘Neill und den drei Kindern Leonore, Nicolas und Adrienne in Florida. Den Sommer will die Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia mit der Familie in Schweden verbringen. Unter anderem auch, um ihr jetzt präsentiertes Kinderbuch „Stella und das Geheimnis“ zu promoten. Am Mittwoch stellte sie es bei einem Event im Literaturmuseum von Stockholm vor.