Kampus unter Druck!

„Das steirische Asylwesen verschlang in den Jahren 2014 bis 2018 unglaubliche 295 Millionen Euro an Steuergeld“, kritisiert FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Dass „trotz All-Inclusive-Versorgung noch über zehn Millionen Euro Taschengeld und sechs Millionen Euro für Bekleidung“ ausgegeben worden seien, sei, so Kunasek, „sehr hinterfragenswert“. Der Landesrechnungshof kritisierte insbesondere das System der Barauszahlungen und empfahl personalisierte Gutscheine - Kampus lehnte das ab. Problematisch: Fließt das ausgezahlte Bargeld direkt ins Ausland ab, unterliegt seine Verwendung keinerlei Kontrolle mehr.