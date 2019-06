Grüne starten Kampagne für mehr Summen und Brummen

Sandra Krautwaschl, Spitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl, bedauerte am Mittwoch bei der Präsentation der Kampagne in Graz, dass sie oft nur noch die Erinnerung an ihre Kindheit habe: „Damals in den 70er- und 80er-Jahren war es die Blumenwiese bei meiner Oma in der Oststeiermark. Da habe ich die Buntheit direkt erlebt, die eigene Lebenskraft in Abhängigkeit mit der Natur erkannt und Vielfalt gespürt. Heute, 40 Jahre später, sind solche Wiesen selten geworden. Wir sehen dafür die Rasenroboter.“