Wut auf Island über russischen Offroad-Influencer

Island wird vor allem im Sommer von Touristen überrannt, was bei den Einheimischen nicht immer für Verzückung sorgt - schon gar nicht, wenn sich die Urlauber nicht an Regeln halten und abseits von markierten Straßen unterwegs sind. Den Zorn so manches Isländers zieht sich seit dem vergangenen Wochenende ein selbst ernannter Filmemacher und Fotograf aus Russland zu, der mit seinem Wagen in einem geschützten Geothermalgebiet stecken geblieben war - und auch danach alles andere als Einsicht zeigte.