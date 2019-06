Schnee fiel in subtropischer Region in Australien

Im Juni beginnt in Australien der Winter. In gebirgigen südlichen Regionen ist Schneefall in hohen Lagen keine Seltenheit. Auch die Blue-Mountains-Region westlich von Sydney wurde von der weißen Pracht bedeckt - fünf Zentimeter Schnee fielen hier, was zu Sperren von Straßen führte. An der südöstlichen Küste machten Bewohnern starker Regenfall und Sturmböen schwer zu schaffen: Betroffenen wurde empfohlen, in ihren Wohnungen zu bleiben, vor dem Surfen wird aufgrund der hohen Wellen gewarnt.