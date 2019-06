Hundstage bis 32 Grad: Der Sommer gibt Gas!

„Strahlendes Sommerwetter!“ Das verspricht Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet für Montag, Dienstag und Mittwoch dieser Woche. „Ich rechne maximal mit harmlosen Wolken und Dienstag eventuell mit isolierten Wärmegewittern im Bereich Außerfern“, sagt Zimmermann. In Innsbruck und im Raum Landeck sind am Montag bis 30 Grad zu erwarten, am Dienstag sollte die Quecksilbersäule noch um ein Grad weiter nach oben klettern.