Kapitulation kommt für den Iran nicht infrage

Der Countdown zum nächsten Krieg läuft weiter: Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump an ein Einlenken der USA im Atomkonflikt geknüpft. Bei einem Treffen mit politischen Aktivisten zeigte sich Rouhani am Wochenende unnachgiebig: „Kapitulation ist mit unserer Mentalität und Religion nicht vereinbar, und wir werden daher in dieser Situation auch nicht kapitulieren“. Tatsächlich versuchen die USA, die zuletzt auch weitere Kriegsschiffe in die Region verlegt haben (siehe Video oben), den Iran mit vorgehaltener Waffe zu Gesprächen zu zwingen.