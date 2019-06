Pitbull verletzte kleinen Hund schwer

Auf offener Straße fiel am Freitag in Fohnsdorf ein Pitbull-Terrier über einen kleinen Hund her, den eine Pensionistin an der Leine führte. Nur mit viel Mühe schaffte es ein Nachbar, den Angriff zu stoppen und so das schwer verletzte Tier zu retten. Der Einsatz von Pfefferspray und eines Besens blieb wirkungslos.