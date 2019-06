Rot-Weiß-Rot mit zwei Duos im Ostrava-Achtelfinale

Österreichs Beachvolleyballer sind am Freitag beim World-Tour-Turnier in Ostrava mit zwei Duos ins Achtelfinale eingezogen. Nach Auftaktniederlagen schafften Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig mit jeweils zwei Siegen den Einzug in die Runde der letzten 16.