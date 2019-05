Ziegenbock getötet: Verdächtiger ausgeforscht

Am frühen Abend des 16. April hatte eine Frau im Gemeindegebiet von Bruck am Ziller in einem Waldstück am Bruckerberg einen toten Ziegenbock entdeckt. Dem Tier war der Hals aufgeschnitten worden, anschließend hatte es der Täter die Böschung hinuntergeworfen. Mithilfe mehrerer Hinweise konnte nun ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden.