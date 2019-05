Autobahnsanierung sorgt für Stau am Walserberg

„Durch die im Jahr 2015 am Walserberg aufgenommenen Grenzkontrollen wurde der rechte Fahrstreifen durch Lkw-Staus in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders in den heißen Sommermonaten hat der stehende Schwerverkehr in der Autobahn immer tiefere Spurrinnen hinterlassen“, erklärt ASFINAG Projektleiter Nico Hosp.