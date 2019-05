Tausende im Dauerregen: Alle sagten „Servus Niki!“

Abschied vom Visionär

In der Kirche sind neben Orgelmusik auch von Zeit zu Zeit Niki Laudas Lieblingslieder zu hören (wie zum Beispiel: „Imagine“ von John Lennon). Ein trotz des Wetters extra aus Kärnten angereister Trauergast erzählte: „Ich hab Niki Lauda 2011 persönlich auf dem Weg nach Monza zum Formel-1-Rennen kennelernen dürfen. Er hat neben mir am Flughafen geparkt und ich durfte eine halbe Stunde mit ihm reden. Deshalb bin ich hergekommen, um mich von ihm zu verabschieden. Er war ein toller Mensch.“ „Ein Land und eine Gesellschaft braucht einfach Helden. Und Niki Lauda war so einer, weil er uns Visionen und Träume gegeben hat“, sagte eine Wienerin.