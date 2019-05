Schottenberg: „Musste nicht Kartoffeln schälen“

Drei Wochen an Bord eines Frachters

Und, wie war’s? „Also, falls Sie das wissen wollen, die Kartoffeln musste ich an Bord nicht schälen“, lacht Schottenberg im „Krone“-Interview. Drei Wochen lang lebte er mit der Schiffcrew an Bord des Frachters: „Man isst, schläft und lernt viel von und mit der Mannschaft an Bord dazu“, erzählt er, „Es ist eine raue Männerwelt, die aus Rost und Schweiß besteht. Für mich war es die Erfüllung eines lange gehegten Traumes. Entsprechend dessen waren es für mich drei Wochen mit Dauerherzklopfen“, so der Wiener über die Reise, die nahezu weltweit für jedermann buchbar ist.