„Auf Kurz wartet bereits ein strahlendes Comeback“

„Kurz will es wieder allen zeigen“

„Kurz-Sturz! Ösi-Kanzler abgewählt“, schreibt etwa die „Bild“-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. „Seit 16.14 Uhr ist der jüngste Regierungschef der Welt der jüngste Altkanzler der Welt!“ Allerdings wird gleich danach auf das „Kämpferherz“ des ÖVP-Chefs hingewiesen: „Zumindest vorübergehend. Denn: Wenn man Kurz in diesen Tagen erlebt, ist eins klar: Dieser Mann will nach den Neuwahlen wieder Kanzler werden, er will es wieder allen zeigen.“