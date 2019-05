„Krone“-Haus: Unser Kampf um die Pressefreiheit

„Zack, zack, zack ...“

Ja, wie sagt man bei uns so gern landläufig: Nix Schlechtes, was nicht auch sein Gutes hätte. Die Allmachtsphantasien, die der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in dem auf Ibiza heimlich aufgezeichneten Video äußert, haben eine große Debatte rund um die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Medien in Österreich ausgelöst. Denn da hatte Strache die Kronen Zeitung an eine (unechte!) russische Oligarchennichte verschachern wollen, danach in der Redaktion „zack, zack, zack“ Köpfe austauschen wollen, um danach über die größte Zeitung Österreichs die Freiheitliche Partei, wie er sagte, zu „pushen“.