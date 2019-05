Miss und Mister Südsteiermark werden jetzt gesucht

Via Facebook ins Finale

Heuer gibt es rund um die Veranstaltung erstmalig die Wahl zu „Miss und Mister Südsteiermark, powered by Gössl Leibnitz“. Die Gewinnerin und der Gewinner dürfen sich ein Jahr als Miss und Mister Südsteiermark betiteln und gewinnen jeweils einen 400-Euro-Gutschein von Gössl. Um auf den Laufsteg und in die Endauswahl zu kommen, muss man sich auf www.suedsteirerfest.at bewerben und dann genügend „Gefällt mir“ auf Facebook sammeln.