30 Meter große Sonne im Zentrum der Klangwolke

Die Beziehung der Menschheit zur Sonne von der Vergangenheit bis zur Gegenwart ist Thema von „Solar“, wie der Titel der von der „Krone“ präsentierten Jubiläumsklangwolke am 7. September lautet. Ein Auftragswerk, an dem alles neu geschaffen wurde - der international erfolgreiche und Österreich seit vielen Jahren verbundene Intendant David Pountney lieferte Idee und Konzept (siehe Interview), beauftragte langjährige künstlerische Partner mit der Ausführung. So komponierte der Bandkollege seines Sohnes James, Nick Powell, die 65-minütige Musik, die viele Stile vereinen soll. Powell ist im Londoner West End genauso wie am New Yorker Broadway gefragt.