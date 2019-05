Philippa Strache: Leben „so entspannt wie möglich“

„Ich hoffe, dass du mir verzeihen kannst“

In seiner Rücktrittsrede hatte Strache sich vor den Kameras übrigens bei Philippa entschuldigt: „Ich weiß, dass du jetzt zuschaust, und hoffe, dass du mir verzeihen kannst.“ Er habe sich „prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert agiert. Damit habe ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt: nämlich meine Frau“, so Strache.