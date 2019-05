Insider: Philippa Strache zog mit Kind zu Eltern

Am 1. Jänner kam Baby Hendrik zur Welt

„Phibi“ (so nennen Philippa ihre Freunde) war mit 18 Jahren in den SPÖ-Parlamentsklub gekommen und war auch Pressesprecherin von Frank Stronach, Model sowie TV-Moderatorin. 2014 lernte sie Strache bei einer Geburtstagsparty kennen, 2016 läuteten die Hochzeitsglocken. Hendrik kam am 1. Jänner 2019 auf die Welt. Strache hat auch zwei Kinder aus erster Ehe.