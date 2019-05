Viel Prominenz und eine leise Hoffnung

Fast schon zur Tradition geworden ist die „Nacht des Skisports“ des Salzburger Verbandes. Bei der Boss Bartl Gensbichler in der Stiegl-Brauwelt 250 Gäste – großteils in fescher Tracht – begrüßen durfte. Um bei gewohnt perfekter Moderation von Alexandra Meissnitzer eine tolle Saison Revue passieren zu lassen, verdiente Sportler zu ehren oder zu verabschieden. „Mir ist klar, dass nicht alle kommen können. Aber das ist auch ein Dankeschön an Partner und Sponsoren“, meinte Gensbichler, der Dienstag zum FIS-Kongress nach Dubrovnik aufbricht, dort schon für die Ski-WM-Bewerbung „Saalbach 2025“ wirbt. Für die fungiert auch Ex-Abfahrts-Ass Michael Walchhofer als Botschafter. Der Hotelier verriet: „Bei mir in Zauchensee liegt der Schnee noch bis vor der Haustüre.“