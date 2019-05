Lisa Kudrow hungerte für ihre Rolle bei „Friends“

Lisa Kudrow hat für ihre Rolle in der Sitcom „Friends“ freiwillig gehungert, weil sie sich zu dick fand. Das verriet die 55-Jährige in einem Interview für den Podcast „WTF with Marc Maron“. Von 1994 bis 2004 mimte Kudrow die etwas eigenwillige Phoebe Buffay in der Erfolgsserie.