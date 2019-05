Sophia Vegas: XXS-Taille drei Monate nach Geburt

Bei einigen ihrer Fans kommt Vegas‘ Wunsch, so schnell wie möglich wieder rank und schlank zu sein, jedoch nicht so gut an. „Investiere so viel Zeit in dein Baby, wie in deinen Körper!“, „Sorry ... aber dieser Schönheitswahn grade nach Entbindung ist nicht das, was Frau und Mutter anstreben sollte ...“ oder „Hauptsache, die Figur passt“, übten viele Kritik.