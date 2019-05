„Arrogant!“ Österreichs Blamage gegen Halbprofis

Lichtblicke gab es aber auch. Die Verteidiger Julian Payr (18) und David Maier (19), beide im Ausland ausgebildet, zeigten in der Vorbereitung ihr Potenzial, Raphael Wolf schaffte es in den WM-Kader. Der 23-jährige spielte in Dornbirn nur eine Nebenrolle, hat aber mit guten Leistungen in Bratislava Clubs auch aus dem Ausland auf sich aufmerksam gemacht. Im Angriff gab der 19-jährige Benjamin Baumgartner ein erfreuliches WM-Debüt, in Nordamerika hat der 17-jährige Marco Rossi die Scouts begeistert.